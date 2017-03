You are here: Home

List of Telugu Nominations for 61 Idea Filmfare Awards 2013 from South

Samantha appeared as the chief guest at the press conference that announced the nominations for the 2013 Idea Filmfare Awards. Samantha lead the prestigious 61 Idea Filmfare Awards.

Pawan Kalyan’s “Attarintiki Daredi” film is leading in the nominations list, this film is followed by Mahesh Babu’s “Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu, Nithin’s “Gundejaari Gallanthayyinde, Prabhas’s “Mirchi” and “Uyyala Jampala”.

The complete list of nominations for 2013 Idea Filmfare Awards for various categories:

Nominations for Best Film 2013:

Attarintiki Daredi

Gunde Jaari Gallanthayyinde

Mirchi

Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu

Vakitlo Uyyala Jampala

Nominations for the Best Director 2013:

Koratala Siva (Mirchi)

Srikanth Addala (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu)

Trivikram Srinivas (Attarintiki Daredi)

Vijay Kumar Konda (Gundejaari Gallanthayyinde)

Virinchi Varma (Uyyala Jampala)

Nominations for the Best Actor (Male) 2013:

Mahesh Babu (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu

Nithin (Gunde Jaari Gallanthayyinde)

Pawan Kalyan (Attarintiki Daredi)

Prabhas (Mirchi)

Ram Charan (Nayak)

Nominations for the Best Actor (Female) 2013:

Anushka Shetty (Mirchi)

Nanditha Raj (Prema Katha Chitram)

Nithya Menon (Gunde Jaari Gallanthayyinde)

Rakul Preet Singh (Venkatadri Express)

Samantha (Attarintiki Daredi)

Nominations for the Best Music 2013:

Anoop Rubens (Gunde Jaari Gallanthayyinde)

Devi Sri Prasad (Mirchi)

Devi Sri Prasad (Attarintiki Daredi)

Sunny (Swamy Ra..Ra)

Mickey J Meyer (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu)

Nominations for the Best Supporting Actor (Male) 2013:

Brahmaji (Venkatadri Express)

Prakash Raj (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu)

Sandeep Kishan (Gundello Godari)

Sunil (Tadakha)

Venkatesh (Masala)

Nominations for the Best Supporting Actor (Female) 2013:

Anjali (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu)

Lakshmi Manchu (Gundello Godari)

Nadiya Moidu (Attarintiki Daredi)

Pranitha Subhash (Attarintiki Daredi)

Punarnavi (Uyyala Jampala)

Nominations for the Best Lyrics 2013:

Ananth Sriram – Jabilli Nuvve Cheppamma (Ramayya Vasthavayya)

Chandrabose – Gundello Godari Pongiporluthondi (Gundello Godari)

Ramajogayya Sastry – Pandagala Digivachavu (Mirchi)

Srimani – Aaradugula Bullettu (Attarintiki Daredi)

Viswa – Diamond Girl (Baadshah)

Nominations for the Best Play Back Singer (Male) 2013:

Daler Mehandi – Banthi Poola Janaki (Baadsha)

Kailash Kher – Pandagala Digivachavo (Mirchi)

Ranjith – Jabilli Nuvve Cheppamma (Ramayya Vasthavayya)

Shankar Mahadevan – Bapu Gari Bomma (Attarintiki Daredi)

Suchith Sureshan – Meenakshi Meenakshi (Masala)

Nominations for the Best Play Back Singer (Female) 2013:

Chinna – Ponnu Mirchi (Mirchi)

Chitra – Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu (Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu)

Geetha Madhuri – Vechaani Vayasu.. (Gundello Godari)

Indu Nagraj – Pyar Mein Padipoya.. (Potugadu)

Shreya Goshal – Hey Nayak (Naayak)