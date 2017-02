Kerala – 2014 General Elections Results

List of MPs from Kerala : 16th Lok Sabha

Following list shows the name of the Constituencies in Kerala, the name of the elected Member of Parliament and to which Political Party they belong to:

Alappuzha MP : K.C. Venugopal (INC)

Alathur MP : P.K. Biju (CPM)

Attingal MP : A. Sampath (CPM)

Chalakudy MP : Innocent (IND)

Ernakulam MP : K.V.Thomas (INC)

Idukki MP : Joice George (IND)

Kannur MP : P.K. Sreemathy (CPM)

Kasaragod MP : P. Karunakaran (CPM)

Kollam MP : N.K.Premachandran (RSP)

Kottayam MP : Jose K. Mani (KECM)

Kozhikode MP : Mk Raghavan (INC)

Malappuram MP : E. Ahamed (IUML)

Mavelikkara MP : Kodikunnil Suresh (INC)

Palakkad MP : M.B. Rajesh (CPM)

Pathanamthitta MP : Anto Antony (INC)

Ponnani MP : E. T. Mohammed Basheer (IUML)

Thiruvananthapuram MP : Shashi Tharoor (INC)

Thrissur MP : C. N. Jayadevan (CPI)

Vatakara MP : Mullappally Ramachandran (INC)

Wayanad MP : M.I. Shanavas (INC)