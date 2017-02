Karnataka – 2014 General Elections Results

List of MPs from Karnataka : 16th Lok Sabha

Following list shows the name of the Constituencies in Karnataka, the name of the elected Member of Parliament and to which Political Party they belong to:

Bagalkot MP : Gaddigoudar Parvtagouda Chandanagouda (BJP)

Bangalore Central MP : P.C. Mohan (BJP)

Bangalore North MP : D.V Sadananda Gowda (BJP)

Bangalore Rural MP : D K Suresh (INC)

Bangalore South MP : Ananth Kumar (BJP)

Belgaum MP : Angadi Suresh Channabasappa (BJP)

Bellary MP : B. Sreeramulu (BJP)

Bidar MP : Bhagwant Khuba (BJP)

Bijapur MP : Ramesh Chandappa Jigajinagi (BJP)

Chamarajanagar MP : R. Dhruvanarayana (INC)

Chikkaballapur MP : M Veerappa Molly (INC)

Chikkodi MP : Prakash Hukkeri (INC)

Chitradurga MP : B.N.Chandrappa (INC)

Dakshina Kannada MP : Nalin Kumar Kateel (BJP)

Davanagere MP : G M Siddeshwara (BJP)

Dharwad MP : Pralhad Joshi (BJP)

Gulbarga MP : Mallikarjun Kharge (INC)

Hassan MP : H.D. Devegowda (JDS)

Haveri MP : Udasi Shivakumar Channabasappa (BJP)

Kolar MP : K H Muniyappa (INC)

Koppal MP : Karadi Sanganna Amarappa (BJP)

Mandya MP : C.S.Puttaraju (JDS)

Mysore MP : Prathap Simha (BJP)

Raichur MP : B. V. Nayak (INC)

Shimoga MP : B. S. Yeddyurappa (BJP)

Tumkur MP : S P Muddahanumegowda (INC)

Udupi Chikmagalur MP : Shobha Karandlaje (BJP)

Uttara Kannada MP : Anantkumar Hegde (BJP)