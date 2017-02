Bihar – 2014 General Elections Results

List of MPs from BiharĀ : 16th Lok Sabha

Following list shows the name of the Constituencies in Bihar, the name of the elected Member of Parliament and to which Political Party they belong to:

Araria MP : Tasleem Uddin (RJD)

Arrah MP : Raj Kumar Singh (BJP)

Aurangabad MP : Sushil Singh (BJP)

Banka MP : Jai Prakash Narayan Yadav (RJD)

Begusarai MP : Bhola Singh (BJP)

Bhagalpur MP : Shailesh Kumar Urph Bulo Mandal (RJD)

Buxar MP : Ashwani Kumar Choubey (BJP)

Darbhanga MP : Kirti Azad (BJP)

Gaya MP : Hari Majhi (BJP)

Gopalganj MP : Janak Ram (BJP)

Hajipur MP : Ramvilas Paswan (LJP)

Jahanabad MP : Dr. Arun Kumar (RLSP)

Jamui MP : Chirag Paswan (LJP)

Jhanjharpur MP : Birendra Kumar Chaudhary (BJP)

Karakat MP : Upendra Kushwaha (RLSP)

Katihar MP : Tariq Anwar (NCP)

Khagaria MP : Choudhary Mahboob Ali Kaiser (LJP)

Kishanganj MP : Mohmd Asrarul Haque (INC)

Madhepura MP : Rajesh Ranjan (Pappu Yadav) (RJD)

Madhubani MP : Hukm Deo Narayan Yadav (BJP)

Maharajganj MP : Janardan Singh Sigriwal (BJP)

Munger MP : Veena Devi (LJP)

Muzaffarpur MP : Ajay Nishad (BJP)

Nalanda MP : Kaushlendra Kumar (JDU)

Nawada MP : Giriraj Singh (BJP)

Paschim Champaran MP : Dr. Sanjay Jaiswal (BJP)

Pataliputra MP : Ram Kripal Yadav (BJP)

Patna Sahib MP : Shatrughan Sinha (BJP)

Purnia MP : Santosh Kumar Kushwaha (JDU)

Purvi Champaran MP : Radha Mohan Singh (BJP)

Samastipur MP : Ram Chandra Paswan (LJP)

Saran MP : R.P. Rudy (BJP)

Sasaram MP : Chhedi Paswan (BJP)

Sheohar MP : Rama Devi (BJP)

Sitamarhi MP : Ram Kumar Sharma (RLSP)

Siwan MP : Om Prakash Yadav (BJP)

Supaul MP : Ranjeet Ranjan (INC)

Ujiarpur MP : Nityanand Rai (BJP)

Vaishali MP : Rama Kishore Singh (LJP)

Valmiki Nagar MP : Satish Chandra Dubey (BJP)