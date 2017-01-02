List of MLAs in Mahbubnagar District : Andhra Pradesh – 2009 Assembly Elections Results

List of MLAs in Mahbubnagar District – 2009 Assembly Elections Results:
|Constituency
|Elected MLA
|Party
|Kodangal
|Revanth Reddy
|TDP
|Narayanpet
|Y Yella Reddy
|TDP
|Mahbubnagar
|Y Srinivas Reddy
|BJP
|Jadcherla
|M Chandra Shekar
|TDP
|Devarkadra
|Seetha Dayakar Reddy
|TDP
|Makthal
|K Dayakar Reddy
|TDP
|Wanaparthy
|Ravula Chandra Shekar Reddy
|TDP
|Gadwal
|DK Aruna
|INC
|Alampur
|VM Abraham
|INC
|Nagarkurnool
|Dr Nagam Janardhan Reddy
|TDP
|Achampet
|P Ramulu
|TDP
|Kalwakurthy
|G Jaipal Yadav
|TDP
|Shadnagar
|Chowlapally Pratap Reddy
|INC
|Kollapur
|Jupally Krishna Rao
|INC
Originally posted 2014-04-29 18:48:12.