You are here: Home » State Politics » List of MLAs in Mahbubnagar District : Andhra Pradesh – 2009 Assembly Elections Results

List of MLAs in Mahbubnagar District : Andhra Pradesh – 2009 Assembly Elections Results

Updated on January 2, 2017 By newsfundas Leave a comment

Tags:

List of MLAs in Mahbubnagar District – 2009 Assembly Elections Results:

Constituency Elected MLA Party
Kodangal Revanth Reddy TDP
Narayanpet Y Yella Reddy TDP
Mahbubnagar Y Srinivas Reddy BJP
Jadcherla M Chandra Shekar TDP
Devarkadra Seetha Dayakar Reddy TDP
Makthal K Dayakar Reddy TDP
Wanaparthy Ravula Chandra Shekar Reddy TDP
Gadwal DK Aruna INC
Alampur VM Abraham INC
Nagarkurnool Dr Nagam Janardhan Reddy TDP
Achampet P Ramulu TDP
Kalwakurthy G Jaipal Yadav TDP
Shadnagar Chowlapally Pratap Reddy INC
Kollapur Jupally Krishna Rao INC

Originally posted 2014-04-29 18:48:12.

You May Also Like

List of MLAs in Srikakulam District : Andhra Pradesh – 2009 Assembly Elections Results
List of MLAs in Khammam District : Andhra Pradesh – 2009 Assembly Elections Results

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *