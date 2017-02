Greece Squad : FIFA World Cup 2014

You are here: Home

FIFA World Cup 2014 in Brazil : Schedule, Time Table and Results

Following is the Greece squad for FIFA World Cup 2014:

Orestis Karnezis (Goalkeeper)

Giannis Maniatis (Midfielder)

Giorgos Tzavellas (Defender)

Kostas Manolas (Defender)

Vangelis Moras (Defender)

Alexandros Tziolis (Midfielder)

Giorgos Samaras (Forward)

Panagiotis Kone (Midfielder)

Kostas Mitroglou (Forward)

Giorgos Karagounis (Midfielder) (Captain)

Loukas Vyntra (Defender)

Panagiotis Glykos (Goalkeeper)

Stefanos Kapino (Goalkeeper)

Dimitris Salpingidis (Forward)

Vasilis Torosidis (Defender)

Lazaros Christodoulopoulos (Midfielder)

Theofanis Gekas (Forward)

Giannis Fetfatzidis (Midfielder)

Sokratis Papastathopoulos (Defender)

José Holebas (Defender)

Kostas Katsouranis (Midfielder)

Andreas Samaris (Midfielder)

Panagiotis Tachtsidis (Midfielder)

Coach : Fernando Santos