France Squad : FIFA World Cup 2014

FIFA World Cup 2014 in Brazil : Schedule, Time Table and Results

Following is the France squad for FIFA World Cup 2014:

Hugo Lloris (Goalkeeper) (Captain)

Mathieu Debuchy (Defender)

Patrice Evra (Defender)

Raphaël Varane (Defender)

Mamadou Sakho (Defender)

Yohan Cabaye (Midfielder)

Rémy Cabella (Midfielder)

Mathieu Valbuena (Midfielder)

Olivier Giroud (Forward)

Karim Benzema (Forward)

Antoine Griezmann (Midfielder)

Rio Mavuba (Midfielder)

Eliaquim Mangala (Defender)

Blaise Matuidi (Midfielder)

Bacary Sagna (Defender)

Stéphane Ruffier (Goalkeeper)

Lucas Digne (Defender)

Moussa Sissoko (Midfielder)

Paul Pogba (Midfielder)

Loïc Rémy (Forward)

Laurent Koscielny (Defender)

Morgan Schneiderlin (Midfielder)

Mickaël Landreau (Goalkeeper)

Coach : Didier Deschamps