FIFA World Cup 2014 in Brazil : Schedule, Time Table and Results

See the Groups of FIFA World Cup 2014 FIFA World Cup 2014 Matches on June 12, 2014 :

Group A – Brazil Vs Croatia at Arena Corinthians (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 13, 2014 :

Group A – Mexico Vs Cameroon at Estadio das Dunas (16:00 GMT)

Group B – Spain Vs Netherlands at Arena Fonte Nova (19:00 GMT)

Group B – Chile Vs Australia at Arena Pantanal (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 14, 2014 :

Group C – Colombia Vs Greece at stadio Mineirão (16:00 GMT)

Group D – Uruguay Vs Costa Rica at Estadio Castelão (19:00 GMT)

Group D – England Vs Italy at Arena Amazonia (22:00 GMT)

Group C – Ivory Coast Vs Japan at Arena Pernambuco (01:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 15, 2014 :

Group E : Switzerland Vs Ecuador at Nacional (16:00 GMT)

Group E : France Vs Honduras at Estadio Beira-Rio (19:00 GMT)

Group F : Argentina Vs Bosnia and Herzegovina at Estadio do Maracanã (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 16, 2014 :

Group G – Germany Vs Portugal at Arena Fonte Nova (16:00 GMT)

Group F – Iran Vs Nigeria at Arena da Baixada (19:00 GMT)

Group G – Ghana Vs United States at Estadio das Dunas (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 17, 2014 :

Group H – Belgium Vs Algeria at Estadio Mineirão (16:00 GMT)

Group A – Brazil Vs Mexico at Estadio Castelão (19:00 GMT)

Group H – Russia Vs South Korea at Arena Pantanal (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 18, 2014 :

Group B – Australia Vs Netherlands at Estadio Beira-Rio (16:00 GMT)

Group B – Spain Vs Chile at Estadio do Maracanã (19:00 GMT)

Group A – Cameroon Vs Croatia at Arena Amazonia (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 19, 2014 :

Group C – Colombia Vs Ivory Coast at Nacional (16:00 GMT)

Group D – Uruguay Vs England at Arena Corinthi (19:00 GMT)

Group C – Japan Vs Greece at Estadio das Dunas (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 20, 2014 :

Group D – Italy Vs Costa Rica at Arena Pernambuco (16:00 GMT)

Group E – Switzerland Vs France at Arena Fonte Nova (19:00 GMT)

Group E – Honduras Vs Ecuador at Arena da Baixada (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 21, 2014 :

Group F – Argentina Vs Iran at Estádio Mineirão (16:00 GMT)

Group G – Germany Vs Ghana at Estádio Castelão (19:00 GMT)

Group F – Nigeria Vs Bosnia and Herzegovina at Arena Pantanal (22:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 22, 2014 :

Group H – Belgium Vs Russia at Estádio Maracanã (16:00 GMT)

Group H – South Korea Vs Algeria at Estádio Beira-Rio (19:00 GMT)

Group G – United States Vs Portugal at Arena Amazônia (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 23, 2014 :

Group B – Australia Vs Spain at Arena da Baixada (16:00 GMT)

Group B – Netherlands Vs Chile at Arena Corinthians (16:00 GMT)

Group A – Croatia Vs Mexico at Arena Pernambuco (20:00 GMT)

Group A – Cameroon Vs Brazil at Estádio Nacional de Brasilia (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 24, 2014 :

Group D – Italy Vs Uruguay at Estádio das Dunas (16:00 GMT)

Group D – Costa Rica Vs England at Estádio Mineirão (16:00 GMT)

Group C – Japan Vs Colombia at Arena Pantanal (20:00 GMT)

Group C – Greece Vs Ivory Coast at Estádio Castelão (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 25, 2014 :

Group F – Nigeria Vs Argentina atEstádio Beira-Rio (16:00 GMT)

Group F – Bosnia and Herzegovina Vs Iran at Arena Fonte (16:00 GMT)

Group E – Honduras Vs Switzerland at Arena Amazônia (20:00 GMT)

Group E – Ecuador Vs France at Estádio Maracanã (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 26, 2014 :

Group G – United States Vs Germany at Arena Pernambuc (16:00 GMT)

Group G – Portugal Vs Ghana at Estádio Nacional de Brasilia (16:00 GMT)

Group H – South Korea Vs Belgium at Arena Corinthians (20:00 GMT)

Group H – Algeria Vs Russia at Arena da Baixada (20:00 GMT)

The group winners and runner ups advances to Round of 16 FIFA World Cup 2014 Matches on June 28, 2014 : Round of 16

Brazil Vs Chile at Estadio Mineirão (16:00 GMT)

Colombia Vs Uruguay at Estadio do Maracanã (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 29, 2014 : Round of 16

Netherlands Vs Mexico at Estadio Castelão (16:00 GMT)

Costa Rica Vs Greece at Arena Pernambuco (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on June 30, 2014 : Round of 16

France Vs Nigeria at Nacional (16:00 GMT)

Germany Vs Algeria at Estadio Beira-Rio (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on July 1, 2014 : Round of 16

Argentina Vs Switzerland at Arena Corinthians (16:00 GMT)

Belgium Vs United States at Arena Fonte Nova (20:00 GMT)

Quarter-Finals of FIFA World Cup 2014 FIFA World Cup 2014 Matches on July 4, 2014 :

Brazil Vs Colombia at Estadio dos Maracanã (16:00 GMT)

Netherlands Vs Costa Rica at Estadio Castelão (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on July 5, 2014 :

France Vs Germany at Nacional (16:00 GMT)

Netherlands Vs Costa Rica at Arena Fonte Nova (20:00 GMT)

Semi-Finals of FIFA World Cup 2014

FIFA World Cup 2014 Matches on July 8, 2014 :

Brazil Vs Germany at Estadio Mineirão (20:00 GMT)

FIFA World Cup 2014 Matches on July 9, 2014 :

Netherlands Vs Argentina at Arena Corinthians (20:00 GMT)

Third Place in FIFA World Cup 2014

FIFA World Cup 2014 Matches on July 12, 2014 :

Brazil Vs Netherlands at Nacional (20:00 GMT)

Final Match of FIFA World Cup 2014 FIFA World Cup 2014 Final on July 13, 2014 :

Germany Vs Argentina at Estadio do Maracanã (19:00 GMT)