Algeria Squad : FIFA World Cup 2014

FIFA World Cup 2014 in Brazil : Schedule, Time Table and Results

Following is the Algeria squad for FIFA World Cup 2014:

Cédric Si Mohamed (Goalkeeper)

Madjid Bougherra (Defender) (Captain)

Faouzi Ghoulam (Defender)

Essaïd Belkalem (Defender)

Rafik Halliche (Defender)

Djamel Mesbah (Defender)

Hassan Yebda (Midfielder)

Medhi Lacen (Midfielder)

Nabil Ghilas (Forward)

Sofiane Feghouli (Midfielder)

Yacine Brahimi (Midfielder)

Carl Medjani (Defender)

Islam Slimani (Forward)

Nabil Bentaleb (Midfielder)

El Arbi Hillel Soudani (Forward)

Mohamed Zemmamouche (Goalkeeper)

Liassine Cadamuro-Bentaïba (Defender)

Abdelmoumene Djabou (Midfielder)

Saphir Taïder (Midfielder)

Aïssa Mandi (Defender)

Riyad Mahrez (Midfielder)

Mehdi Mostefa (Midfielder)

Raïs M’Bolhi (Goalkeeper)

Coach : Vahid Halilhodžic